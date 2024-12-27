По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший четверг, в 17.59 на пульт дежурного поступил сигнал из Риги, с улицы Друвиенас, где в одном из домов загорелась квартира на 9-м этаже.

Как отмечают в ГПСС, в помещении горели вещи, общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. Из квартиры спасли собаку.

Также отмечается, что из дома своими силами эвакуировались 30 человек.

В 20.12 работы на месте происшествия были завершены. Обстоятельств возгорания устанавливаются.

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