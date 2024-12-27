Псковские таможенники передали управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу четыре иконы, ранее изъятые на границе.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", среди переданных: икона "Владимирская Божья Матерь" в киоте, две иконы "Господь Вседержитель" и одна икона "Святой Николай Чудотворец" (извод "Никейское чудо" с деисусом и святыми в медальонах).

Иконы были задержаны на российско-латвийской границе в автомобильных пунктах пропуска.

Граждане пытались вывезти культурные ценности, не имея на это необходимого разрешения Минкульта о перемещении через таможенную границу. Согласно решениям суда, лица были признаны виновными в административных нарушениях, а изъятые ценности переданы государству.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !