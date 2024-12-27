Прокуратура предъявила обвинение начальнице подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и мошенничестве в связи с закупкой продуктов питания, сообщило агентство LETA.

Этот сотрудник, движимый корыстными мотивами, в период с 15 марта 2022 года по 1 марта 2023 года, делая заказы продуктов питания у одной компании, против которой начата процедура применения принудительных мер воздействия на юридическое лицо, сообщил представителям этой компании, какие именно продукты и в каком количестве необходимо поставить. И также дал указания, какие товары и в каком количестве на самом деле поставлять не надо, но следует фиктивно включать в накладные как поставленные.

Кроме того, обвиняемый сотрудник и два частных лица, в отношении которых уголовный процесс выделен в отдельное производство, действуя, исходя из корыстных мотивов и заранее договорившись, в указанный период в составе группы лиц подделали документы, дающие право на получение денежных средств от потерпевшей стороны за фактически не поставленные продукты питания. А именно - не менее 169 накладных компании, которые обвиняемый сотрудник представил в бухгалтерию НВС для оплаты.

Таким образом, лица незаконно завладели денежными средствами в размере 113 519 евро, которые были переведены на банковский счет указанной компании. В результате преступной деятельности государству был причинен ущерб в размере 113 519 евро.

Дело передано на рассмотрение в Рижский районный суд. Дата заседания пока не назначена.

В выделенном уголовном процессе с двумя частными лицами, а также с представителем указанной компании, 9 декабря 2024 года достигнуто соглашение о признании вины и наказании. Выделенное уголовный процесс в порядке соглашения передано на рассмотрение Рижскому районному суду.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !