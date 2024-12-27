В минувший четверг вечером на трассе Таллинн-Пярну произошла серьезная цепная авария с участием шести транспортных средств, в том числе двух автоцистерн, перевозивших сжиженный природный газ (СПГ), одна из которых дала течь. Водитель одного из попавших в ДТП автомобиля был пьян.

"Около 21:10 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Метсанурга волости Сауэ на 35-м километре шоссе Таллинн-Пярну, с участием четырех легковых и двух грузовых автомобилей", - сообщил Delfi дежурный пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал.

Спасательные команды отреагировали на происшествие большими ресурсами. В грузовике находится 18 тонн газа, который, поскольку тяжелее воздуха, скопился на земле, что привело к опасности взрыва.

Из-за опасности взрыва на месте происшествия обозначена опасная зона радиусом 300 метров, где проходят спасательные работы. В этом районе имеется хутор, двое жителей которого были эвакуированы. Жителям домов, расположенных дальше, было приказано закрыть окна и в случае необходимости быть готовыми к эвакуации.

В 00:30 безопасность местности была обеспечена и оценено распространение утечки. "Предотвращение утечки газа и взятие ситуации под полный контроль может занять время, но в настоящее время сложно точно спрогнозировать продолжительность спасательных работ", - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп.

Дежурный пресс-секретарь Янек Сынум сообщил в 3 часа ночи, что остановить течь в автоцистерне сложно из-за деформации кранов. По словам руководителя спасательных работ, испарение сжиженного природного газа (СПГ) займет примерно 24 часа. За это время будут организованы соответствующие работы для обеспечения безопасности на территории.

Спасательный департамент просит всех выполнять указания спасателей и полиции, в том числе по организации дорожного движения, так как на месте происшествия закрыта дорога Таллинн-Пярну-Икла и объезд осуществляется по дороге Ээсмяэ-Керну.

Около 7 утра пятницы полиция сообщила о подробностях происшествия. 26 декабря, незадолго до 21:07, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Метсанурга волости Сауэ, на 35-м километре дороги Таллинн-Пярну, где автомобиль Škoda врезался в дорожное заграждение. Затем автомобиль вылетел в кювет справа, а шина

Škoda влетела в встречный автомобиль, направлявшийся в сторону Пярну.

Другие участники дорожного движения попытались помочь водителю выброшенной в кювет Škoda и остановились на шоссе. Подъехавшие сзади автомобили не успели остановиться, и произошло цепное столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков.

За рулем Škoda находился 58-летний мужчина, полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака , скорая помощь осмотрела людей на месте, но никто не нуждался в госпитализации.

"Точное состояние опьянения водителя Škoda будет установлено в ходе экспертизы, обстоятельства ДТП уточняются", - добавил он.

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