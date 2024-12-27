В минувший понедельник сотрудник контрольно-пограничного пункта "Терехово" Лудзенского управления Государственной пограничной службы оказал первую помощь жертвам ДТП, которое произошло в Резекне.

Пограничник в свободное от службы время стал свидетелем аварии и помог сбитым автомобилем Audi пешеходам.

Сотрудник ГПС незамедлительно вызвал оперативные службы и оказал первую помощь пострадавшим.

Вскоре после того, как пограничник вызвал экстренные службы, на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи. Находящихся в сознании пострадавших доставили в больницу.

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