В минувший понедельник сотрудник контрольно-пограничного пункта "Терехово" Лудзенского управления Государственной пограничной службы оказал первую помощь жертвам ДТП, которое произошло в Резекне.
Пограничник в свободное от службы время стал свидетелем аварии и помог сбитым автомобилем Audi пешеходам.
Сотрудник ГПС незамедлительно вызвал оперативные службы и оказал первую помощь пострадавшим.
Вскоре после того, как пограничник вызвал экстренные службы, на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи. Находящихся в сознании пострадавших доставили в больницу.
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