В минувшие выходные сотрудники Госполиции, исполняя служебные обязанности, зафиксировали на дорогах в Цесисском крае два существенных нарушения скорости.

По информации Госполиции, 26 декабря, в 19.55, в волости Райскума, на дороге Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии был остановлен автомобиль Volvo, водитель которого ехал со скоростью 159 км/ч, т. о. превысив допустимую на этом участке скорость на 64 км/ч.

Нарушитель получил денежный штраф, а также на 9 месяцев лишен прав на управление транспортными средствами.

В свою очередь, 27 декабря, в 00.47 в местечке Аугшлигатне (волость Лигатнес), на дороге Рига — Сигулда — граница Эстонии полицейские зафиксировали автомобиль VW Touran, водитель которого ехал со скоростью 99 км/ч. В отношении нарушителя применен административный штраф.

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