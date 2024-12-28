За минувшие сутки Государственная полиция задержала на дорогах Латвии восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, при этом пятеро из них сели за руль в состоянии сильного опьянения, с концентрацией алкоголя в крови не менее 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность, сообщили агентству LЕТА в полиции.

За минувшие сутки Госполиция провела проверки 1669 водителей транспортных средств. Полиция продолжит применять меры усиленного контроля вплоть до 2 января по всей Латвии, а также следить за соблюдением общественного порядка в местах публичных торжеств.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десять человек. Всего в сфере дорожного движения вынесено 428 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 193 - в связи с превышением скорости.

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