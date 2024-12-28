Ritvars Ģirts Alsviks
Fоtо: Valsts policija

Полиция разыскала Ритварса Гиртса Алсвикса 2008 года рождения. Ранее подросток был объявлен в розыск - о местонахождении которого ничего не было известно с первого дня Рождества, сообщили в Госполиции.

Подросток вышел из своего места жительства в Вайвесской волости Цесисского края утром 25 декабря.

Полиция разыскала подростка к утру 29 декабря. Алсвикс был найден живым и здоровым.

ЦесисЛатвия

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