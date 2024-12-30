В субботу, 28 декабря, очевидец зафиксировал, как из автомобиля BMW на ходу запускают петарды. Инцидент произошел на Баусском шоссе.

Машина была замечена на участке шоссе между Иецавой и Ригой. Автомобиль двигался в направлении столицы. "Пассажиры запускали петарды во все стороны, На видео видна вторая петарда. Первая после выстрела попала в мою машину", - сообщает автор видео.

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