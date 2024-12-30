Госполиция продолжает поиски пропавшей 24 декабря Норы Берзини (2010 г.р.), которую в последний раз видели 24 декабря.
29 декабря полиция получила свежие фото, на которых девушка запечатлена 24 декабря, в 14.35 на Рижском автовокзале. Из Риги Нора уехала в направлении Илуксте. Судя по фото, вместе с ней находился юноша.
Возможно, девушка может находиться в Акнисте, Гарсене или Бебрене.
Ее приметы: рост 167 см, волосы длинные.
Была одета: куртка цвета хаки, темные джинсы, возможно, белая обувь.
Информацию о разыскиваемой просьбы сообщать по телефонам: 67 085 982, 67 085 928 или 112. также можно писать на мейл: rn.pardaugava@riga.vp.gov.lv.
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