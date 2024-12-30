Визг покрышек, запах горелой резины, скорость и громкая музыка. Все это доставляет приятные ощущения водителям, дрифтующим по улицам Риги, но одновременно вызывает ужас, а также возмущение у жителей столичных районов и других участников дорожного движения.

Любителей дрифта время от времени привлекают к ответственности, однако жители хотят, чтобы агрессивное вождение, доставляющее удовольствие дрифтерам, было запрещено, поскольку неконтролируемые заносы могут обернуться очередной трагедией и унести человеческие жизни.

Украшенные яркими огнями и музыкой автомобили, которые поначалу мирно развлекали людей на парковке супермаркета, через мгновение начали вызывать у них противоположные эмоции. Эти же машины были замечены на перекрестках, где водители намеренно устраивали заносы.

Водители сняли себя на видео и разместили кадры в социальных сетях, не скрывая номера своих автомобилей, отмечает LTV.

Опубликованные материалы показывают, что водители нарушают правила дорожного движения, в том числе находясь в багажном отделении автомобиля. Более того, это лишь один из многих эпизодов, которые происходят на дорогах каждый день.

В полиции пояснили, что подобные действия необходимо пресекать и призвали сообщать о подобных нарушениях, также присылая и видеозаписи.

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