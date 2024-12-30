В результате пожара в Цесисе погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В минувшее воскресенье поступил вызов в одноэтажный жилой дом в Цесисе, где горел диван и домашние вещи на площади десять квадратных метров.

В результате пожара погиб один человек. В 12.10 работы на месте происшествия были завершены.

Кроме того, в воскресенье утром в 10.37 пожарные получили вызов в Валгундскую волость Елгавского края, где горели комната, мезонин и крыша одноэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 280 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек, который был передан в Службу неотложной медицинской помощи (СНМП). В 14.09 работы на месте происшествия были завершены.

За минувшие сутки в ГПСС поступило 34 вызова - 14 на пожаротушение, в том числе один на тушение лесного пожара, 15 на спасательные работы, и еще пять вызовов были ложными.

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