Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, в рамках которого предъявлены обвинения отцу и мачехе, в течение десяти лет издевавшихся над маленьким ребенком.

Согласно материалам уголовного дела, отец и мачеха, будучи лицами, от которых зависел ребенок, более десяти лет применяли против девочки насилие: душили ее, избивали кулаками, телевизионным кабелем, пряжкой ремня, таскали за волосы, а также обзывали и унижали.

В результате совершенных подсудимыми противоправных действий психике пострадавшего ребенка возникли последствия, которые также могут иметь долгосрочные последствия для дальнейшего развития девочки.

Если есть хоть малейшее подозрение, что ребенок может подвергнуться любому виду насилия, прокуратура призывает жителей немедленно обращаться в Госполицию.

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