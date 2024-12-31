Во вторник ночью на улице Церес в Риге легковой автомобиль врезался в товарный поезд, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Спасатели вытащили одного человека из автомобиля с помощью гидравлических инструментов, а второй выбрался самостоятельно. Оба пострадавших переданы медикам.

Как сообщает Госполиция, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, пострадали восемь человек. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 374 протокола, в том числе 146 за превышение скорости.

Девять водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель понесет административное наказание, против восьми начаты уголовные процессы.

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