В Новогоднюю ночь в Кекавском крае мужчина выстрелил себе в лицо фейерверком, получив тяжелые травмы, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Сармите Буйке сообщила агентству LETA, что при использовании пиротехники в Новогоднюю ночь травмы получили в общей сложности три человека.

Два человека получили травмы головы. В одном из случаев петарда, взорвавшаяся в лицо, нанесла очень тяжелые травмы.

В третьем случае петарда взорвалась в руке пострадавшего, добавила Буйке.

Она также отметила, что в прошлом году NMPD не получила ни одного вызова, связанного с фейерверками, однако в этом году таких вызовов было три.

Кроме того, поступили вызовы, связанные с падениями людей в состоянии алкогольного опьянения с большой высоты или с лестницы.

Между тем, с полуночи до 3 часов ночи VUGD получила множество вызовов, связанных с празднованием Нового года, сообщила представитель службы Илзе Даме.

Например, поступило 30 вызовов, связанных с возгоранием мусора на открытых участках или в мусорных контейнерах. Чаще всего это были упаковки от пиротехнических изделий или бытовые отходы, загоревшиеся из-за фейерверков или брошенного окурка.

Подобные вызовы поступали в основном в Риге, но также в Лиепае, Даугавпилсе, Олайне, Вецумниеках, Лимбажи и Юрмале.

Первый вызов в этом году VUGD получила через четыре минуты после полуночи: в Риге, на улице Балтая, горел мусор на площади два квадратных метра.

На улице Джохара Дудаева в Риге в 2 часа ночи в одной из квартир подгорела еда, и там также потребовалась помощь спасателей.

За прошедшие сутки служба в целом получила 95 вызовов: 51 на тушение пожаров, 23 на спасательные работы и ещё 21 вызов оказался ложным.

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