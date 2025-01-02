В среду, 1 января, в Кекаве в результате пожар пострадали три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 21.28 поступил вызов в Кекавскую волость, где горели первый этаж, второй этаж и крыша двухэтажного дома общей площадью 400 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались три пострадавших человека.

Этот пожар повышенной опасности был ликвидирован через час после полуночи.

Прошлой ночью спасатели также ответили на 56 вызовов, чтобы спилить сломанные ветром деревья или ветки, представляющие опасность.

Большинство поваленных ветром деревьев упали на проезжую часть, но спасателям также пришлось снимать деревья с автомобилей.

Всего за минувшие сутки поступило 23 вызова в Курземе, 18 - в Видземе, семь - в Рижском регионе и по четыре - в Латгале и Земгале.

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