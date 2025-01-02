В минувшие сутки Государственная полиция в Латвии задержала десять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а еще в двух случаях были подозрения в вождении под воздействием наркотиков, сообщили агентству LETA в полиции.

За вождение в нетрезвом виде было начато три административных и семь уголовных процессов. Также было возбуждено два уголовных дела по факту вождения в состоянии наркотического опьянения.

В первый день нового года в Латвии зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали три человека. Оформлено 284 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 126 - за превышение скорости.

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