В минувшую среду в Плунгеской больнице (Литва) пациент нанес смертельные травмы пациентке. От полученных ранений женщина скончалась.

По данным Департамента полиции, ранним утром 1 января, в Плунге, на ул. Ю.Тумо-Вайжганто, в больничной палате, пациент (1982 г.р.) нанес травмы пациентке (1940 г.р.), которая позже скончалась. Подозреваемый задержан.

По предварительным данным, подозреваемый ранее не был судим. Ведется расследование.

Плунгеская больница информировала агентство Elta, что 1 января около 5 ч. утра пациент, которого лечили от воспаления легких, нанес травмы пожилой пациентке того же отделения.

"Медсестра услышала шум, зашла в палату, подозреваемый стал угрожать ей расправой, однако дежурному персоналу удалось справиться с подозреваемым и передать его полиции. Пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, ее перевели в реанимацию. В больнице проводят расследование инцидента. Пострадавшему персоналу оказывают психологическую помощь", – сообщили представители больницы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !