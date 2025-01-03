Утром 3 января, в 09.19 на Марупитес гатве в Марупе произошла авария, в результате котрой погиб водитель.

По предварительным данным, в Марупе столкнулись легковой автомобиль Škoda и мусоровоз.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлических инструментов извлекли из поврежденной легковушки одного человека и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи, однако врачи констатировали его смерть.

Обстоятельства происшествия будут расследованы в рамках уголовного процесса.

На месте происшествия работают спасатели, приводящие в порядок проезжую часть.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !