В декабре прошлого года сотрудники Бюро внутренней безопасности (IDB) задержали сотрудника Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, сообщает агентство LETA.

Полицейский покинул место аварии, не сообщив о случившемся в полицию и не вызвав неотложную медицинскую помощь.

Расследование дела переняло на себя IDB.

В рамках уголовного процесс IDB провело следственные действия по месту жительства и в транспортном средстве задержанного должностного лица. К должностному лицу применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на то, чтобы занимать определенную должность в Госполиции.

В интересах следствия дальнейшая информация на данный момент не предоставляется.

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