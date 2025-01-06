В минувшее воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Видземе погиб один человек, сообщили в Госполиции.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в воскресенье вечером поступил вызов из Раунской волости Смилтенского края, где на 13-м км дороги Приекули-Рауна с дороги съехал и перевернулся автомобиль VW.

Спасатели освободили одного человека, находившегося под машиной, и передали его медикам, которые констатировали его смерть. Второй человек выбрался из салона автомобиля самостоятельно.

По делу начат уголовный процесс.

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