Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Михаила Абрамова (1996 г.р.), которого в последний раз видели 28 декабря прошлого года на улице Буллю в Риге.

Известно, что мужчина постоянно проживает в Чиекуркалнсе. Может перемещаться в автомобиле VW Polo (госномер LJ-1458).

Его приметы: рост 180 см, спортивного телосложения, волосы короткие, черные. На лбу шрам.

Был одет: серый спортивный костюм, черная куртка с капюшоном, кроссовки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085982, 67085928 или 110.

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