Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Михаила Абрамова (1996 г.р.), которого в последний раз видели 28 декабря прошлого года на улице Буллю в Риге.
Известно, что мужчина постоянно проживает в Чиекуркалнсе. Может перемещаться в автомобиле VW Polo (госномер LJ-1458).
Его приметы: рост 180 см, спортивного телосложения, волосы короткие, черные. На лбу шрам.
Был одет: серый спортивный костюм, черная куртка с капюшоном, кроссовки.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085982, 67085928 или 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь