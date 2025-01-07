Утром во вторник, 7 января, около 9 часов в Серенской волости Айзкраукльского края на дороге P76 (Айзкраукле-Екабпилс) произошла авария - столкнулись грузовой автомобиль и автобус.
В аварии пострадал водитель автобуса, сообщили порталу Delfi в Госполиции.
На месте происшествия движение было перекрыто в обоих направлениях, но сейчас оно восстановлено.
Госполиция продолжает выяснять точные причины аварии.
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