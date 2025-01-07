В среду Госслужба окружающей среды получила сообщение и видеоматериал о том, что компания по утилизации мусора SIA All recycling самовольно выгрузила медицинские отходы возле территории SIA Jūrmalas slimnīca.

В ведомстве подчеркнули, что такое обращение с медицинскими отходами недопустимо, так как они могут содержать опасные и инфекционные материалы и предметы, при обращении с которыми предъявляются особые требования безопасности.

Указанные действия произошли вскоре после того, как Госслужба окружающей среды приняла решение об ограничении деятельности SIA All recycling в связи с ненадлежащим обращением с отходами, в том числе опасными и инфекционными медицинскими отходами, по адресам: улица Гранита 31 к-5, к-18 и к-19, в Ацоне (Саласпилсский край).

Информация о самовольной выгрузке отходов поступила от представителей Юрмальской больницы, которые сообщили, что фирма, занимающаяся утилизацией отходов, самовольно вернула ранее собранные и принятые медицинские отходы и выгрузила их у ворот, на территории, прилегающей к проезжей части улицы.

В дело пришлось вмешаться Юрмальской муниципальной полиции. Госслужба окружающей среды продолжит работать с SIA All recycling по факту нарушения, а также рассмотрит вопрос о применении соответствующих мер воздействия.

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