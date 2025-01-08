Курземское региональное управление полиции (Северо-Курземский участок) завершило расследование по делу о разжигании национальной и этнической розни, связанной с нанесением лицам телесных повреждений.

По информации полиции, в июле 2024 года было получено сообщение о том, что в местечке Анце (Вентспилсский край) во время мероприятия разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина опрокинул фритюрницу с кипящим маслом, в результате чего пострадали три человека.

В рамках уголовного расследования было установлено, что во время мероприятия некая женщина со своим мужем грубо нарушали общественный порядок, вели себя вызывающе, сквернословили, а также обзывались, таким образом выражая неуважение и к посетителям мероприятия, и к работникам общепита, работавшим на выезде.

В рамках уголовного процесса женщина признана подозреваемой в грубом нарушении общественного порядка и намерении разжигания национальной ненависти путем высказывания в устной форме не только матерных слов в адрес гражданина Украины, но и оскорбительных и враждебных высказываний, которые фактически были направлены против него как лица украинской национальности.

Также подозреваемым признан муж женщины, который, движимый хулиганскими мотивами и с целью причинения телесных повреждений конкретным посетителям праздничного мероприятия без всякой причины толкнул нескольких человек и с целью причинив телесные повреждения, а также умышленно ударил по фритюрнице с раскаленным маслом, стоявшей на соседнем столе, вылив горячее масло на гражданин Украины - мужчину и двух женщин.

Сотрудники Северо-Курземского участка Курземского регионального управления полиции завершили расследование по уголовному делу против женщины за действия, направленные на разжигание национальной и этнической розни.

Также в отношении женщины и мужчины завершено расследование по делу о хулиганстве, если оно было совершено группой лиц или связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.

В декабре 2024 года материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Самое строгое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

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