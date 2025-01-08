За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в девяти из которых пострадали люди, сообщили в отделе Государственной полиции по общественным отношениям.

Ни в одной аварии не было больше одного пострадавшего. Среди получивших травмы в ДТП - один пешеход и один велосипедист.

За сутки в сфере дорожного движения выявлено 467 административных нарушений, в том числе 159 превышений разрешенной скорости движения.

Трое водителей транспортных средств задержаны за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, а у еще одного концентрация алкоголя в организме была между 0,5 и 1,5 промилле, свидетельствует обобщенная полицией статистика.

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