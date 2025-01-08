Поздним вечером 4 января полицейским пришлось преследовать под Резекне водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, в минувшую субботу полицейские заметили в волости Гришкану Резекненского края подозрительный автомобиль Mercedes-Benz (МВ) и решили его проверить.

Однако вместо того, чтобы остановиться, водитель попытался скрыться. В итоге, полицейским пришлось броситься за ним в погоню с включенными световыми и звуковыми сигналами, но мужчина проигнорировал требования стражей порядка и лишь увеличивал скорость.

При въезде в Столеровскую волость водитель на справился с управлением, и автомобиль съехал с проезжей части. После этого мужчина отказывался выходить из машины и вел себя агрессивно.

При проверке в организме 62-летнего нарушителя констатировали 1,37 промилле алкоголя.

Против водителя начаты два административных процесса.

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