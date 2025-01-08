Рижская Восточная прокуратура пережала в Рижский городской суд материалы уголовного дела, в рамках которого "специалист по эзотерике" обвиняется в вымогательстве.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, позиционирующий себя как "специалиста по эзотерическим услугам", заключил договор с женщиной, в котором обязался за 2000 евро найти ей спутника жизни.

В договоре, среди прочего, указывалось, что специалист по эзотерике будет руководить программой личной жизни потерпевшей женщины и будет давать ей обязательные инструкции в отношении ее новых партнеров.

В случае нарушения договора (в зависимости от характера нарушения) женщина должна была заплатить своему гуру штраф в размере 30 000 — 50 000 евро.

Поскольку потерпевшая не соблюдала условия договора, обвиняемый потребовал с нее 30 000 евро, однако женщина отказалась заплатить эту сумму.

Зная, что подобные договоры в Латвии недействительны на основании Гражданского закона, обвиняемый начал вымогать у жертвы деньги.

Сначала он писал письма с угрозами женщине, а затем ее близким. Он также указал, что вернулся к колдовству и в скором времени , если мать не заплатит требуемую сумму, умрут ее дети.

Свою вину в содеянном обвиняемый не признает, а также утверждает, что не угрожал своей клиентке, а лишь эмоционально просил выполнить условия договора.

За подобное преступление обвиняемому грозит тюремный срок до пяти лет, или краткосрочный арест, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

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