В среду, 8 января, около 9 часов утра должностным лицам участка Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции поступила инфомация о том, что в Пиедруйской волости Краславского края, в Лупанди, на дороге A6 произошло столкновение двух автомобилей.
Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик.
По предварительной информации, полученной от полиции, пострадавших в аварии нет.
В Госполиции начат процесс об административном правонарушении.
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