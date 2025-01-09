Прокуратура предъявила обвинения скинхеду и его подруге за нападения на панка и разжигание расовой ненависти в отношении гражданина Шри-Ланки.

Как уже сообщалось ранее, 20 апреля 2024 года Госполиция при содействии Службы госбезопасности задержала скинхеда и его подругу, которые подозреваются в деятельности, направленной на разжигание расовой и этнической ненависти.

В апреле прошлого года сотрудники 5-го бюро 1-го отдела управления уголовной полиции Рижского региона начали уголовный процесс на основании того, что представитель субкультуры скинхедов с помощью социальных сетей несколько раз совершил действия, направленные на разжигание расовой ненависти.

Кроме того, применив насилие и угрозы в отношении представителя панк-субкультуры, скинхед совершил действия, направленные на разжигание розни. Вышеупомянутые действия по просьбе скинхеда были сняты его девушкой на мобильный телефон после чего данное видео было размещено в социальных сетях.

В ходе досудебного расследования были получены доказательства других уголовных правонарушений, совершенных отдельными лицами, - умышленного причинения ущерба имуществу, а также действий, направленных на возбуждение расовой ненависти, если они связаны с угрозами.

Ранее Служба госбезопасности уже сообщала, что в последнее время в Латвии был выявлен рост числа молодых людей, которые проявляют повышенный интерес к идеологиям правого экстремизма и делятся своими взглядами в социальных сетях и коммуникационных платформах, пытаясь найти единомышленников как в Латвии, так и в других странах.

В целях предотвращения распространения идей правого экстремизма в Латвии усилены профилактические меры, которые осуществляет СГБ и Госполиция.Службы призывают жителей быть наблюдательными и при обнаружении признаков радикализации в первую очередь стараться посредством спокойного разговора выяснить причины изменения поведения или внешнего вида. Однако если человек не настроен на сотрудничество и проявляет повышенную агрессивность, необходимо сообщить об этом в соответствующие органы.

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