В четверг, около 17:00 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на бульвар Узварас в Риге, где грузовик задел провода трамвая. На месте происшествия работали аварийные службы Rīgas Satiksme, сообщили порталу Delfi со ссылкой на ГПСС.

Пожарные устраняют утечку технических жидкостей, возникшую из грузовика. Организацией движения транспорта в районе происшествия занимается Государственная полиция.

Как сообщили порталу Delfi в полиции, авария произошла на перекрестке Ранькя дамбис и бульвара Узварас.

В результате инцидента пострадавших нет. Однако движение в районе происшествия затруднено.

По сообщению Госполиции, неподалеку от места происшествия произошла еще одна авария с участием трамвая и пяти автомобилей. В этом ДТП также обошлось без пострадавших.

В свою очередь, Rīgas satiksme указало, что по причине ДТП на некоторое время остановилось движение трамваев 1,2,5 и 10-го маршрутов, однако позже его возобновили. Правда, трамваи ходят с отставанием от графика.

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