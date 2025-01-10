С 1 января 2025 года вступили в силу поправки к Уголовно-процессуальному закону (УПЗ), расширяющие компетенцию Бюро внутренней безопасности в отношении уголовных преступлений, совершенных должностными лицами и сотрудниками Управления мест заключения (УМЗ).

Поправки в УПЗ были приняты по результатам проверки Госконтроля за 2022 год. Госконтроль подготовил рекомендацию о необходимости принятия мер по предотвращению потенциальных конфликтов интересов и обеспечению объективного и независимого проведения расследований уголовных правонарушений, совершенных должностными лицами.

Поправки усиливают обязанность государства обеспечить проведение независимого расследования в соответствии с обязательствами государства обеспечить проведение независимого расследования, изложенной в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это делается в целях защиты жизни и имущества лиц, находящихся под юрисдикцией государства.

До 31 декабря 2024 года в компетенцию Бюро внутренней безопасности входило предупреждение, выявление и расследование уголовных правонарушений, связанных с насилием, совершенным должностными лицами Управления мест заключения, имеющими специальные звания, а также при исполнении ими служебных обязанностей. Дополнительная компетенция предусматривает расследования всех случаев, в которых должностные лица или сотрудники пенитенциарных учреждений совершили преступные деяния как во время исполнения ими служебных обязанностей, так и за их пределами.

В соответствии с новыми функциями Бюро внутренней безопасности будет не только проводить объективное расследование уголовных правонарушений, совершенных сотрудниками Управления исполнения заключения, но также и предупреждать их.

На сегодняшний день в УМЗ Латвии работают 2000 человек.

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