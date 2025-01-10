В Алуксне в четверг вечером в результате задымления в квартире пострадали два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 16.56 служба получила вызов на бульвар Пилсетас, где в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома в результате неправильной эксплуатации отопительного устройства возникло задымление.

До приезда ГПСС из задымленной квартиры были спасены два человека, которые пострадали в результате происшествия.

Прибывшие на место пожарные проверили здание, а также проветрили помещения.

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