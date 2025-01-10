Инспекторы Государственной службы окружающей среды извлекли из Бабитского озера около 2 км рыболовных сетей, из которых удалось освободит уток и большое количество рыб.

По данным ведомства, информация о браконьерских сетях в озере была получена от местных жителей вечером 8 января. После получения сигнала инспекторы оперативно прибыли на Бабитское озеро, где нашли и извлекли в общей сложности 22 рыболовных сети.

Благодаря оперативному вмешательству Госслужбы окружающей среды удалось спасти 110 — 130 кг рыбы (линей, лещей, карасей, окуней, щук), раков и запутавшихся 7 уток.

И хотя сети признаны бесхозными, а виновный не установлен, благодаря бдительности местных жителей удалось предотвратить значительный ущерб рыбным ресурсам.

Госинспекция окружающей среды поблагодарила жителей за своевременный сигнал и призвала всех, кто заметил небрежное отношение к окружающей среде, звонить по телефону +371 26338800 или же использовать приложение Vides SOS.

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