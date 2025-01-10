Утром 9 января в Риге, на улице Эммас произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель электросамоката, сбивший прохожую.

В Госполиции сообщили, что при падении скутерист получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.

Момент ЧП запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов в Вецмилгрависе. На записи видно, как к идущим пожилым женщинам со спины приближается парень на электросамокате.

Одна из прохожих заметила скутериста и отошла немного вправо, однако водитель принял такое же решение и тоже взял вправо, в результате чего произошло столкновение.

После этого водитель электроскутера упал на асфальт без сознания. Судя по видео, пострадавшая женщина также получила травмы и испытывала боль.

По факту дорожного инцидента начат административный процесс. Полиция устанавливает подробности происшествия.

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