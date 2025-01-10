В среду муниципальные полицейские в Риге спасли двух мальчиков, провалившихся под лед, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.
В среду, около 15.00, патрулируя район Андрейсала, полицейские заметили, что два мальчика играют на льду водоема на улице Рупниецибас. Через несколько секунд лед не выдержал их веса, и оба ребёнка оказались в воде. Сотрудники полиции остановили служебный автомобиль и поспешили на помощь.
Мальчикам дали указание держаться за край льда, пока им оказывают помощь. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег, а к другому мальчику на помощь бросился один из полицейских.
Параллельно информация о происшествии была передана Государственной пожарно-спасательной службе и Службе неотложной медицинской помощи.
Благодаря своевременному вмешательству полицейских второй ребенок также был успешно извлечен из воды и доставлен на берег.
О произошедшем были уведомлены родители обоих детей. Вскоре на место происшествия прибыли медики, осмотрели мальчиков и пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Позже дети были переданы родителям.
Полиция напоминает, что с декабря прошлого года действует запрет на выход на лед всех водоемов в Риге. Несмотря на то что в Риге не было сильных морозов, на отдельных водоемах образовался тонкий слой льда, нахождение на котором опасно для жизни. Безобидная игра на таком льду может закончиться трагически.