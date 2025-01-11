Поздно вечером 10 января в Сигулдском крае погиб человек, провалившийся под лед водоема, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Через час после полуночи в ГПСС поступил звонок в Инчукалнскую волость, где в пруду в десяти метрах от берега подо льдом оказался человек. С помощью спасательной доски человека доставили на берег. Врачи констатировали его смерть.

ГПСС также информирует, что за минувшие сутки в результате пожаров в Латвии погибли два человека.

В ночь на 10 января вскоре после полуночи спасателям поступил вызов в Прейльский край, где в подвале пятиэтажного жилого дома горело домашнее имущество на площади три квадратных метра. При обыске подвала был обнаружен человек. Пострадавшего передали медикам, которые констатировали его смерть.

Утром 10 января в ГПСС поступил звонок в Пилтене. На месте происшествия установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 80 квадратных метров. При проведении работ были обнаружены труп человека и собаки.

В целом за минувшие сутки по Латвии в ГПСС поступило 45 вызовов: восемь - на тушение пожаров, 29 - на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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