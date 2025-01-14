На территории Рижского судоремонтного загорелась куча щепы высотой 12 метров: работы на месте пожара продолжаются

Рано утром во вторник, 14 января, на улице Галес в Риге горела куча щепы высотой 12 метров, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на площадь 250 квадратных метров.

К инциденту были привлечены принадлежащие предприятию тракторы для перевозки щепы.

В 6 часов утра пожар повышенной опасности был локализован, на месте происшествия продолжаются работы.

Управление Рижского Свободного порта сообщило агентству LETA, что пожар возник на территории Рижского судоремонтного завода.

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