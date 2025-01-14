Из-за аварии закрыт въезд на Бривибас гатве с улицы Юглас

Вечером 14 января в Риге произошла авария, из-за которой примерно с 19.00 был перекрыт въезд с улицы Юглас на Бривибас гатве в сторону центра.

По информации Госполиции, возможной причиной ДТП стали проблемы со здоровьем, возникшие у водителя. При этом также сообщается, что у водителя не оказалась прав, а также отсуствовала страховка на машину.

Также в полиции сообщили, что вызов на Бривибас гатве 423 был получен на пульт дежурного в 18.50.

На данный момент на месте происшествия продолжают работать Госполиция и спасатели.

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