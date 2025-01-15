Из соображений безопасности: украинскому моряку запретили сойти на берег в Латвии

Из соображений безопасности латвийские пограничники запретили моряку с украинским гражданством сойти на берег, когда его судно зашло в порт Вентспилса.

В Государственной пограничной службе (ГПС) Латвии сообщили также, что с капитана было взято гарантийное письмо, согласно которому иностранец, являющийся членом экипажа, не сойдет на берег с судна, которое зашло в Вентспилсский порт.

В ГПС также сообщили, что за минувшие сутки из соображений безопасности в Латвию запретили въезд трем гражданам Молдовы и одному гражданину России.

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