ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Юглы

Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Александра Баранникова (1988 г.р.), которого в последний раз видели 9 января, в 23.30, когда он выходил из дома в Риге, по улице Юглас.
Его приметы: рост 177 см, среднего телосложения, волосы короткие.
Был одет: куртка цвета хаки с черными накладками на плечах, коричневая шапка, зимняя спортивная обувь цвета хаки.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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