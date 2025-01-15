Мешала полиции, приставала к участникам ДТП, игнорировала просьбы инспекторов: на месте аварии задержали пьяную прохожую

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), сотрудники полиции, выехав на место ДТП в Лиепае, столкнулись с пьяной прохожей, которая мешала работе полицейских. В итоге, стражи порядка приняли решение доставить ее в участок.

Как отмечает пресс-служба КРУП, 14 января, в 18.15 на пульт дежурного поступил сигнал с улицы Межа в Лиепае, где столкнулись два автомобиля. Однако прибывшим на место происшествия полицейским начала мешать не связанная с аварией женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, прохожая пыталась завязать разговор с участниками аварии, высказывала странные реплики, не выполняла законные требования полицейских, стучала им в служебное авто, а также не реагировала на просьбы не мешать работе инспекторов.

Дебоширка игнорировала слова полицейских и, несмотря на просьбы, открыла двери полицейской машины. Поскольку женщина была одета в темную одежду без светоотражающих элементов и неоднократно подолгу стояла на проезжей части, создавая угрозу безопасности дорожного движения, ее неоднократно просили перейти на тротуар, но и эти просьбы она проигнорировала.

В итоге, испытывающую терпение полиции женщину задержали и доставили в полицейский участок. При проверке в ее организме констатировали 2,72 промилле. В отношении нарушительницы общественного спокойствия начато два административных процесса.

Что же касается аварии, то выяснилось, что водитель, управлявший BMW и ехавший по улице Квиешу, на перекрестке с улицей Межа не уступил дорогу Audi, в результате чего произошло столкновение. ДТП обошлось без пострадавших. Установлено, что у водителя BMW нет прав. Против него также начаты административные процессы.

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