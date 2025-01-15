В Риге вечером во вторник, 14 января, сотрудники Госполиции заметили автомобиль Audi, о котором ранее стражам порядка сообщили, что, возможно, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Audi, заметив полицейскую машину, попытался уехать, погоня за ним продолжалась до бульвара Аспазияс, где Audi наехал на припаркованный автомобиль.

Госполиция начала 11 административных процессов в связи с различными нарушениями правил дорожного движения, а общая сумма наложенных штрафов на данный момент составляет 3595 евро.

Стражи порядка подъехали к автомобилю Audi около 21.00, включив звуковые сигналы и фары. Водитель Audi начал бегство.

Пока водитель Audi пытался скрыться от полицейских, он нарушил ряд правил дорожного движения, в том числе разрешенную скорость движения - в месте, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, он ехал со скоростью 101 км/ч. Также водитель Audi несколько раз не подчинилися запрещающему сигналу светофора. Погоня за ним продолжалась до бульвара Аспазияс, где Audi наехал на припаркованный автомобиль.

Стражи порядка выяснили, что за рулем Audi был молодой человек 2002 года рождения без водительских прав, однако он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Следует отметить, что в автомобиле находилась девушка, безопасность которой была поставлена под угрозу действиями водителя.

В целом Госполиция начала 11 административных процессов: за нарушение разрешенной скорости движения, несоблюдение запрещающего сигнала светофора, нарушение правил обгона, несоблюдение указаний дорожных знаков, управление транспортным средством без обязательного страхования гражданской ответственности, неповиновение законным требованиям стражей порядка остановить транспортное средство, создание аварии и управление транспортным средством без прав. Общая сумма штрафов на данный момент составляет 3595 евро.

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