Трагедия на Югле: квартирант довел до смерти пенсионерку, чтобы завладеть ее квартирой

На прошлой неделе сотрудники Госполиции задержали мужчину, подозреваемого в том, что он, возможно, довел до смерти 82-летнюю женщину, чтобы завладеть ее имуществом.

Согласно данным полиции, подозреваемый был знаком с пенсионеркой, которая впустила мужчину к себе пожить.

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 7 января от жителя Юглы было получено сообщение о том, что он нашел в квартире мертвую женщину. Прибывшие по указанному адресу полицейские констатировали смерть владелицы квартиры 1942 г.р. При осмотре пенсионерки были выявлены телесные повреждения.

В квартире также находился мужчина 1984 г.р., который рассказал полиции, что также проживает по данном адресу. С его слов, пенсионерку привела домой неизвестная женщина, а вскоре хозяйка квартиры скончалась. Поскольку стражи порядка не очень поверили этой версии, заявителя задержали.

По предположению полиции, к смерти пенсионерки может быть причастен именно этот мужчина, который таким образом хотел завладеть ее имуществом.

Полиция установила, что в декабре 2024 года он звонил в агентство недвижимости и интересовался, можно ли продать квартиру, якобы оставленную ему по доверенности.

По делу начат уголовный процесс. В интересах следствия дополнительной информации пока не предоставляется.

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