Найдено тело пропавшего без вести 33-летнего мужчины

Госполиция сообщает, что прекращен розыск Владимира Степанова, который числился пропавшим без вести с 1 января 2025 года.

На данный момент у полиции нет оснований полагать, что против мужчины было совершено преступление.

Полиция также благодарит всех жителей Зилупе, которые принимали активное участие в поисках Владимира Степанова.

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