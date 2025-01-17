Найдено тело пропавшего без вести 33-летнего мужчины
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Госполиция сообщает, что прекращен розыск Владимира Степанова, который числился пропавшим без вести с 1 января 2025 года.

На данный момент у полиции нет оснований полагать, что против мужчины было совершено преступление.

Полиция также благодарит всех жителей Зилупе, которые принимали активное участие в поисках Владимира Степанова.

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