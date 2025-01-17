ВИДЕО. Погоня в Пурвциемсе: грабители пытались скрыться на угнанном BMW, но попали в аварию

Ранним утром 13 января сотрудники Госполиции, контролирующие дорожное движение в Риге, на улице Г. Астрас обратили внимание на автомобиль BMW, водитель которого под запрещающий сигнал светофора совершил левый поворот.

Сначала водитель остановил машину, однако, едва полицейские стали к нему приближаться, как он решил скрыться. В ходе проверки оказалось, что машину около получаса назад угнали и объявили в розыск.

Погоня за подозреваемым продолжилась до ротационного круга Славу, где машина, в итоге, съехала с проезжей части и перевернулась. В момент ДТП в автомобиле находились водитель и три пассажира. Все они были незамедлительно задержаны.

Позже полицейские установили, что владельца машины пригласил к себе знакомый, туда же явились еще двое мужчин. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого владельца BMW избили, после чего забрали личные вещи и угнали его авто.

В общей сложности полиция начала в отношении водителя угнанной машины 11 административных протоколов, а также уголовный процесс за ограбление в группе.

Известно, что задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции за нелегальный оборот наркотиков, имущественные и иные преступления. Следствие по делу продолжается.

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