Мошенники из Латвии выманили у гражданки ФРГ огромные суммы за снятие "проклятья и порчи" с ее ребенка

В Галле (федеральная земля Саксония - Анхальт) жертвой мошенников из Латвии стала 52-летняя женщина, которая доверилась "целителям".

Как отмечают немецкие СМИ, по предположению матери, ее ребёнок был поражен предполагаемым "проклятием", которое могло спровоцировать у него серьезную болезнь.

Еще в ноябре 2024 года мать обратилась в предполагаемую "целительскую" практику в Латвии. Там ей пообещали излечение от "проклятия", но только при условии, что она переведет крупные суммы за сеансы исцеления.

В полиции отметили, что денежные переводы исчислялись шестизначными суммами. Женщина переводила их на счета мошенников в Грузии, Израиле, Болгарии, Италии и на Кипре.

Полиция Галле отметила, что данный случай является печальным примером того, как можно эксплуатировать и обманывать людей, пользуясь их отчаянием.

Стоит отметить, что недавно похожая история произошла и в Латвии. В начале января 2025 года Рижская Восточная прокуратура передала в Рижский городской суд материалы уголовного дела, в рамках которого "специалист по эзотерике" обвиняется в вымогательстве.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, позиционирующий себя как "специалиста по эзотерическим услугам", заключил договор с женщиной, в котором обязался за 2000 евро найти ей спутника жизни.

В договоре, среди прочего, указывалось, что специалист по эзотерике будет руководить программой личной жизни потерпевшей женщины и будет давать ей обязательные инструкции в отношении ее новых партнеров.

В случае нарушения договора (в зависимости от характера нарушения) женщина должна была заплатить своему гуру штраф в размере 30 000 — 50 000 евро

.Поскольку потерпевшая не соблюдала условия договора, обвиняемый потребовал с нее 30 000 евро, однако женщина отказалась заплатить эту сумму. Зная, что подобные договоры в Латвии недействительны на основании Гражданского закона, обвиняемый начал вымогать у жертвы деньги.

Сначала он писал письма с угрозами женщине, а затем ее близким. Он также указал, что вернулся к колдовству и в скором времени , если мать не заплатит требуемую сумму, умрут ее дети.

Свою вину в содеянном обвиняемый не признает, а также утверждает, что не угрожал своей клиентке, а лишь эмоционально просил выполнить условия договора.

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