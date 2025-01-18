В пятницу из озера в Валмиерском крае подняты тела двух погибших

Утром в пятницу из озера в Вецатской волости Валмиерского края были подняты тела двух погибших, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Тела были найдены при проведении подводных поисковых работ, после чего их вытащили на берег и передали сотрудникам Государственной полиции.

Кроме того, в пятницу в 14:00 в ГПСС поступила информация от Энгурских добровольных пожарных о том, что в Энгуре Тукумского края в одноэтажном жилом доме произошло возгорание оставленной без присмотра еды на площади 0,15 кв. м. В пожаре пострадал человек, который был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

В 17:19 спасатели направились в Лаздонскую волость Мадонского края, где в комнате одноэтажного жилого дома горели дрова на площади 1 кв. м. При пожаре пострадал человек, который был передан сотрудникам СНМП. Пожарные-спасатели завершили работу на месте происшествия в 18:01.

За прошедшие сутки ГПСС получила в общей сложности 40 вызовов: 15 на тушение пожаров, 16 на спасательные работы, еще два вызова оказались ложными.

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