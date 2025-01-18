В каких городах муниципальная полиция охотится на лихачей

Полномочиями контролировать соблюдение скоростного режима на дорогах муниципальная полиция наделена уже год. Но на местах это пока происходит вяло. Из 10 муниципальных полиций в городах Латвии большинство не проводят рейды — нет нужного оборудования. Самая активная — Рижская муниципальная полиция, в Лиепае тоже по мере возможностей начали контроль, а вот в остальных городах республиканского значения полиция самоуправления или готовится начать рейды, или только думает, проводить ли их, пишет портал LSM+.

Так, Рижская муниципальная полиция (RPP) устраивает проверки скорости на улицах с конца октября 2024 года. Делается это автоматизированно, используются три нетрафарированных автомашины. И уже к концу декабря было выявлено боле 29 тысяч превышений разрешенной скорости, рассказала главный специалист RPP Кристине Клявениеце.

Вынесено более 19,8 тысячи решений призвать водителей к административной ответственности в виде денежного штрафа. Большинство нарушителей ездило на зарегистрированных в Латвии транспортных средствах. 89% водителей лихачат на легковых авто, на грузовиках — 11%.

В 2025 году RPP планирует ввести новые инструменты контроля скорости — появится еще три машины, автоматически отслеживающих скорость, но они будут уже трафарированными. Предполагается, что, заметив полицейскую машину, автомобилисты будут вести себя аккуратнее — неизвестно ведь, оснащена именно эта полицейская машина радаром или нет, пояснила Клявениеце.

Столичная муниципальная полиция также взвесит, ввести ли в этом году контроль средней скорости на определенных улицах, установив в городе стационарные видеокамеры.

Лиепайская муниципальная полиция (LPP) за год зафиксировала 336 случаев превышения скорости, из них в 159 случаях водители превышали разрешенную скорость на 21-30 км/ч, сообщила специалист LPP по связям с общественностью Элва Лубане. В распоряжении лиепайских стражей порядка имеется один мануальный радар, а скоро будет получено три автомашины, оснащенные встроенными радарами. Кроме того, LPP активно анализирует, где в городе нужно установить смарт-камеры наблюдения на светофорах.

Юрмальская муниципальная полиция (JPP) пока не начала контролировать скорость на улицах. Но в 2024 году уже проведена необходимая подготовительная работа, в том числе закуплено и установлено необходимое оборудование и технические средства, сообщила завотделом коммуникации Юрмальской думы Мара Мичуле, добавив, что уже в ближайшее время муниципальная полиция в Юрмале начнет отлавливать тех, кто превышает скорость за рулем.

Муниципальная полиция Валмиера, Елгава, Резекне, Огре хотят начать "охоту" в 2025 году.

В Даугавпилсе и Екабпилсе полиция самоуправления не ловит превышающих скорость водителей по той же причине: нет оборудования. И неизвестно, когда оно будет закуплено в этих городах.

Ситуация с превышением скорости в Латвии не улучшается. По данным Госполиции, в прошлом году было констатировано 77 694 таких нарушений, на 13,5% больше, чем годом ранее, и на 22,7% больше, чем в 2022-м. При этом в Риге в прошлом году нарушителей было меньше, а в регионах их число, напротив, возросло.

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