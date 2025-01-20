Дело о гибели отдыхающего в спа-центре: суд оправдал инструктора и фирму

Пярнуский уездный суд в понедельник оправдал предприятие OÜ Tervise Paradiis и дежурного инструктора по Герта Куузика по делу о гибели посетителя в бассейне СПА - их вина в этом происшествии, по мнению суда, не была доказана.

По данным судебной пресс-службы, суд полностью оправдал Герта Куузика и OÜ Tervise Paradiis по предъявленным им обвинениям. Суд отклонил гражданские иски, поданные потерпевшими.

После вступления приговора в силу государство возместит Куузику и предприятию OÜ Tervise Paradiis судебные издержки на оплату услуг выбранных ими адвокатов на сумму около 68 000.

Герту Куузику и OÜ Tervise Paradiis было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В частности, Куузика обвинили в том, что он, буду ответственным за составление графика работы сотрудников и поиск заменяющих работников, включил в график администратора предприятия, который не обладал навыками и подготовкой дежурного инструктора.

Согласно обвинительному заключению, Куузик нарушил обязанность проявлять осмотрительность, назначив на должность человека с вышеуказанными недостатками, и создал ситуацию, при которой затянулось как спасение молодого человека, которого 11 марта 2023 года столкнули в бассейн для дайвинга глубиной четыре метра, так и вызов "скорой помощи" на место происшествия. Молодой человек скончался в больнице через три дня.

Предприятию OÜ Tervise Paradiis было выдвинуто обвинение в в том, что оно, действуя через своего компетентного представителя, то есть, Куузика, по неосторожности причинило смерть человеку.

Суд пришел к выводу, что выдвинутые против Куузика и предприятия обвинения были в значительной степени необоснованными и не соответствовали элементам состава преступления, в котором они обвинялись.

В ходе судебного расследования не нашло подтверждения содержащееся в обвинительном заключении утверждение о том, что администратор, который в тот день был неожиданно включен в график в качестве дежурного инструктора, не являлся дежурным инструктором. В ходе судебного расследования было установлено, что между руководителем и администратором, который замещал дежурного, уже были установлены правовые отношения от имени компании, что он обладал личностными характеристиками, указанными в должностной инструкции, и что он прошел обучение для выполнения этой работы, как и другие инструкторы.

Он обладал необходимой компетенцией и навыками для работы в команде дежурных инструкторов. Таким образом, утверждение о том, что администратор был неожиданно наделен обязанностями дежурного инструктора, которое ошибочно предполагалось стороной обвинения, было полностью опровергнуто в ходе судебного расследования.

Как отмечает в своей публикации Rus.Postimees, дежурные инструкторы работали в аквацентре на трех позициях (у камер, в бассейне и в медпункте), меняя позиции каждый час. На момент инцидента бассейн контролировался также через камеры другим инструктором. Судебное разбирательство установило, что, несмотря на принятые меры, никто из спасателей не заметил момента, когда пострадавшего в течение двух секунд толкнули со спины в воду.

Свидетель со стороны обвиняемого, который толкнул пострадавшего в воду, пояснил, что они игрались в бассейне, сталкивая друг друга в воду. Когда ситуация начала казаться группе пострадавшего подозрительной, они не сообщили об этом дежурному инструктору, а попытались сами нырнуть и разобраться в происходящем.

Пострадавший находился под водой около двух минут и 19 секунд. После того, как дежурный инструктор заметил ситуацию, пострадавший был извлечен из воды за две минуты и 58 секунд. Время вызова скорой помощи соответствовало инструкциям, выданным компании, и не указывало на неправильные указания для дежурных инструкторов.

Суд согласился с защитой, что в данном случае не было оснований говорить о недостаточной квалификации или подготовке. Проблема заключалась в восприятии ситуации на месте. В ходе разбирательства не было представлено доказательств, что дежурный инструктор мог каким-либо образом получить сигнал о серьезности ситуации или о том, что кого-либо столкнули в воду против его воли. Суд заключил, что даже если бы на месте дежурил другой инструктор, ситуация могла бы быть воспринята так же, и исход остался бы прежним.

Суд постановил, что действия Куузика не включали недобросовестного поведения, которое могло бы быть связано с причинением вреда, и не могут служить основанием для ответственности юридического лица.

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